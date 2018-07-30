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Lefkoşa’da çalınan fotoğraf makineleri Yeşilırmak’ta bulundu

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Lefkoşa’da ikametgâhtan hırsızlık zanlısı Özgür Salih’in çalmış olduğu fotoğraf makinesi ve laptopu alarak hırsızlık mal kabulü suçu işleyen Yeşilırmak’ta sakin zanlı Sami Fehim tutuklandı

Lefkoşa’da çalınan fotoğraf makineleri Yeşilırmak’ta bulundu
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da önceki gün mahkemeye çıkarılan ikametgâhtan hırsızlık zanlısı Özgür Salih’in çalmış olduğu cep telefonu ve laptopu alarak hırsızlık mal kabulü suçu işleyen zanlı Sami Fehim’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Sami Fehim’in hırsızlık mal kabulü suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlın 8 Temmuz 2018 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen ikametgâhtan sirkat meselesi ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde 28 Temmuz 2018tarihinde sirkat edilmiş olan Nikon ve Canon marka fotoğraf makineleri ile Macbook Air model diz üstü bilgisayarını hırsızlık olduklarını bilerek tasarrufuna aldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Toz yapılan soruşturma neticesinde iki adet fotoğraf makinesi zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını Macbook Air model diz üstü bilgisayarın ise henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının henüz tamamlanmadığını ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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