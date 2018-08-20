banner107
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
54 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
405 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
408 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
180 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
274 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
301 0
banner82
banner147

Lapta'da yine ağaçlar kül oldu

banner27

Lapta'da yine ağaçlar kül oldu
banner137

Lapta’da bugün öğleden sonra çıkan yangında, beş dönümlük arazideki kuru otlar ve altı zeytin ağacı yandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında, Lapta'da mezarlık yolunun kuzey kısmındaki arazide yangın çıktı.
Beş dönümlük arazideki şinyalık alan, kuru otlar ve altı zeytin ağacının yandığı yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Lapta Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 17.00 itibarıyla soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.