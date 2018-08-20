Lapta'da yine ağaçlar kül oldu

Lapta’da bugün öğleden sonra çıkan yangında, beş dönümlük arazideki kuru otlar ve altı zeytin ağacı yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında, Lapta'da mezarlık yolunun kuzey kısmındaki arazide yangın çıktı.

Beş dönümlük arazideki şinyalık alan, kuru otlar ve altı zeytin ağacının yandığı yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Lapta Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 17.00 itibarıyla soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.