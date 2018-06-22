banner107
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
29 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
48 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
110 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
264 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
154 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
82 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
72 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
72 0
banner82
banner147

Kumarda kaybedince bankayı yakmaya çalıştı

banner27

Lefkoşa’da Merkez Bankası’nı kundaklamaya kalkışan Hakan Doğanay, mahkemede verdiği ifadede “Kumarda para kaybettim, intihar etmeyi planladım sonra vazgeçip bu suçu işledim” dedi

Kumarda kaybedince bankayı yakmaya çalıştı
banner137

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay Lefke’de tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, kumarda para kaybettiğini, aslında intihar etmeyi planladığını sonra vazgeçip bu suçu işlediğini söyledi.

 Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis memuru Özgür Sunalp, 20 Haziran 2016 tarihinde Lefkoşa’da bulunan KKTC Merkez Bankası’nın giriş kapısına doğru içerisinde yanıcı madde bulunan iki pet şişe atıldığını söyledi. Çıkan küçük çaplı yangında binanın kapısı önündeki paspas ile aleminyum korkuluğun yandığını , mermer zeminin islenerek zarar gördüğünü kaydeden polis, olayın sabah 07.00 sıralarında bildirildiğini kaydetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Lefkoşa’da olay yerine yakın bir benzin istasyonunun kamera görüntülerinden zanlının saat 01.05’te iki pet şişe içerisinde bir buçuk litrelik benzin aldığının görüldüğünü ve zanlının kimlik tespitinin yapıldığını ve gece saatlerinde Lefke’de tespit edilerek yakalandığını söyledi.Gözaltına alınan zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, olayı nasıl planladığını anlattığını kaydeden polis,  soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 1  gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri verirken söz alan zanlı, “Kumarda para kaybettim. İntihar edecektim. Ancak sonra bu suçu işledim.Orasının banka olduğunu bilmiyordum.”dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.