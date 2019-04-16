Koruma görevlisi dehşet saçtı

Girne’de kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi feci şekilde darp eden Maksut Saharov tutuklandı. Diğer zanlı ise aranıyor

Evrim KAMALI Girne’de bir eğlence mekânı önünde çıkan kavgada isminin baş harfleri G.U.’yu ciddi şekilde darp eden güvenlik görevlisi Maksut Saharov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 07 Nisan 2019 tarihinde, saat 04.30 sıralarında Mete Adanır Caddesi üzerinde kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı G.U’nun yüzüne yumruk atıp darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde olay yerinde bulunan başka bir şahıs ile G.U.’nun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle darp ettikleri sırada, G.U. yüzüne aldığı darbeler sonucu çene ve burun kemiğinin kırıldığını belirtti. Polis, zanlının olayın ardından tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Olaya karışan diğer şahsın kimliğinin belirlendiğini, hakkında tutuklama emri alındığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.