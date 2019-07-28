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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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Lefkoşa'da Bixi Cola önünde iki araç çarpıştı, biri bebek 6 kişi hafif yaralandı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı
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Murat ASLAN

Lefkoşa'da Bixi Cola önünde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 6 kişi hafif yaralandı.

Görenleri korkutan kaza saat12.50 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki Seral Karacalı Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde yönetimindeki NN 200 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiği zaman Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiği sırada o esnada Alı Rıza Efendi Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 44 yaşındaki Sevim Beşok Esendağlı yönetimindeki RB 851plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Sevim Nazlı ve 2.5 aylık bebek Deniz Karacalı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile 15 yaşındaki İnci Esendağlı ve 20 yaşındaki Zehra Esendağlı kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

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