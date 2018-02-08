Kızılbaş’taki kundaklamaya dört tutuklama

Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat’ta Serhan Çakır’a ait Range Rover marka aracın yakılmasıyla ilgili olarak Sürmeli Akbulut, Muhammed Akbulut, Mustafa Akbulut ve Sertap Batak adlı kişiler tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde 5 Şubat’ta Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, tamamen yakılmasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sürmeli Akbulut, Muhammed Akbulut, Mustafa Akbulut ve Sertap Batak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşkın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşkın Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde Başak Sokak’ta Serhan Çakır’a ait Range Rover marka JB 001 plakalı aracın üzerine kasten yanıcı madde dökülüp, hasara uğratıldığını belirtti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinin incelendiğini ve yapılan inceleme neticesinde EG 786 plakalı aracın olay mahallinden geçtiği sırada durup içerisinden inen 2 şahsın ellerinde bulunan bidon içerisindeki yanıcı maddeyi araç üzerine döküp yaktıktan sonra koşarak kaçtıkları tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Daşgın, EG 786 plakalı araç ile ilgili yapılan tahkikatta aracın zanlı Sürmeli Akbulut tarafından satın alındığı ancak adına kayıtlı olmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis bu bilgi ışığında zanlı Sürmeli Akbulut’un Çamlıbel'deki ikametgâhında EG 786 plakalı araç ile tespit edilip oğulları Muhammed Akbulut ve Mustafa Akbulut ile birlikte mahkeme emri gereği tutuklandıklarını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada huzurda bulunan zanlı Sertap Batak’ın köy kahvehanesinde zanlı Sümer Akbulut ile buluşup araçla ayrıldıklarının belirlendiğine vurgu yaptı. Polis memuru Ömer Daşkın mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlı Sümer Akbulut’un itiraf nitelikli vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini, ayrıca bağlantılı bir şahsın daha arandığını belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.