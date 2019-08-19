 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
5 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
30 0
 
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
131 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
14 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
14 0
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
188 0
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?
38 0
banner82

Kız arkadaşına tecavüzden tutuklandı

banner27

Lefkoşa’da kız arkadaşı T.T ile kendi evinde rızası ile buluşup sevişen zanlı Serkan Yılmaz ancak kızın arzusu dışında kızlık zarını cinsel organı ile yırtıp vahim zarara uğratması üzerine tecavüz suçlaması ile tutuklandı

Kız arkadaşına tecavüzden tutuklandı
banner267

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da önceki gün sevgilisi olan kız arkadaşı T.T ile kendi evinde rızası ile buluşup sevişen zanlı Serkan Yılmaz ancak kızın arzusu dışında kızlık zarını cinsel organı ile yırtıp vahim zarara uğratması üzerine tecavüz suçlaması ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kadına Karşı Şiddet birimi amiri Polis müfettişi Mehmet Sözmener olayla ilgili bulguları aktardı. Sözmener zanlı Serkan Yılmaz’ın 16 Ağustos tarihinde yine zanlının ikametgâhında kız arkadaşı T.T ile buluştuğunu ve seviştiklerini mahkemeye aktardı. Polis müştekinin rızası ile gerçekleşen bu buluşma sırasında zanlının müştekinin rızası olmadığı halde zorla cinsel organına kendi cinsel organını duhul etmesi sonucunda kızlık zarını yırttığını ve vahim bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Polis Müfettişi Sözmener olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve kızlık zarının yırtıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının tutuklandığını yapılan soruşturma sırasında ülkede de kaçak olarak bulunduğunun da öğrenildiğini söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu meselenin ciddi bir mesele belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.