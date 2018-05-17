Kısa devre aracı kül ediyordu

Lefkoşa’nın bilinen süpermarketlerinden DEV-PA’nın park yerinde sabah saatlerinde meydana gelen araç yangını heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, sabah saat 09.45 sıralarında DEV-PA Süpermarket’in araç park yerinde bulunan Özkan Bozkurt’a ait FJ 220 plakalı salon araç park halindeyken muhtemelen elektrik aksamlarındaki kısa devreden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonrasında kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürülürken, yangın sonucunda ön cam, ön göğsü ile elektrik aksamları ile dikiz aynasının yandığı bildirildi.