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Kiralık araç sürücüsü yayayı eziyordu

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Kiralık araç sürücüsü yayayı eziyordu
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Bugün saat 11:30 sıralarında Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Niyazi Güvenir (E-55), yönetimindeki PF 691 Z plakalı araç ile başbakanlık ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Rıdvan Çelebi (E-26)'ye çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir

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