Kıbrıslı Rum, trafik kazası kurbanı

79 yaşındaki Kıbrıslı Rum Kostas Stylianou, Lefke - Güzelyurt anayolu Güneşköy kavşağında aracıyla seyrederken dikkatsizce yolun sağına geçti ve TIR’la yüz yüze çarpıştı. Feci kazada Stylianou hayatını kaybetti

Murat ASLAN

Lefke - Güzelyurt anayolu üzerinde Güneşköy kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Kıbrıslı Rum Kostas Stylianou hayatını kaybetti.

Kaza saat15.00 sıralarında meydana geldi.

Güney Kıbrıs’ta sakin 79 yaşındaki Kostas Stylianou, yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araçla Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Ahmet Çaylı yönetimindeki GT 669 plakalı TIR araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas Stylianou olay yerinde yaşamı yitirdi.

Kostas Stylianou’nun kullandığı araç