Kazadan sonra kaçmak isteyen sürücü yakalandı

Lefkoşa’da sabaha karşı aşırı alkollü araç sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Kazadan sonra kaçmak isteyen sürücü, polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün sabaha karşı aşırı alkollü araç sürücüsünün neden olduğu trafik kazası hasarla atlatıldı.

Kaza, Osmanpaşa Caddesi’nde saat 04:30 raddelerinde meydana geldi.

97mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden TC uyruklu Vehbican Gökçeli isimli öğrenci, yönetimindeki KS 736 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında kaldırım üzerinde park halinde bulunan eski milletvekili Erdinç Gürçağ’a ait KB 009 plakalı aracın sağ ön kısmına aracıyla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KB 009 plakalı araç, elektrik direğine arka kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazada KB 009 plakalı araca 30000 TL, KS 736 plakalı araca ise 10000 TL tahmini hasar oldu.

Kazanın ardından Vehbican Gökçeli olay yerinden kaçmak isterken, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayın şokunu yaşayan Girne eski Belediye başkanı ve Milletvekili Erdinç Gürçağ, Lefkoşa trafik tahkikat polisine teşekkür etti, olayın şokunu ise uzun