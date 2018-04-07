Katil zanlısı aranıyor

Arapköy yakınındaki ormanda bulunan cesedin, 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu kesinleşti. Apostolidis’in kafasında kırıklar olduğu tespit edilirken, cinayet zanlısının ise Erdinç Şentürk olduğu iddia edildi

Apostolidis, kafasına vurularak öldürüldü

Arapköy yakınındaki ormanda bulunan cesedin, 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu kesinleşti. Apostolidis’in kafasında kırıklar olduğu tespit edilirken, cinayet zanlısının ise Erdinç Şentürk olduğu iddia edildi

Girne-Değirmenlik Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, yolun güney kısmındaki boş arazi içerisinde bulunan cesedin, 29 Mart’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Rum tarafında sakin 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’e ait olduğu kesinleşti.

Dün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ceset üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “Künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

Apostolidis’in başına vurularak öldürüldükten sonra yakılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Cinayet öncesinde sık sık kuzeye geçen, E.Ş.isimli erkek şahısla görüştüğü öğrenilen ve son olarak yine aynı şahısla görüldüğü tespit edilen Apostolidis’in aracı birkaç gün önce Alsancak bölgesinde tespit edilmişti. Katil zanlısının önce cinayeti işlediği, daha sonra cesedi olay yerine attığı ve son olarak Apostolidis’in aracını Alsancak’a bırakıp kaçtığı tahmin edilirken, bir numaralı şüpheli olan E.Ş.’nin beş gün önce ülkeden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan ceset bulunur bulunmaz polis Apostolidis’in ailesine haber verdi.

Önceki akşam kuzeye geçen çocukları ve akrabaları hastaneye giderek cesedi teşhis etti. Babasının cesedini teşhis edenlerden biri olan Apostolidis’in kızı baygınlık geçirirken, sağlık görevlileri fenalaşan kıza müdahale etti.

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedenini bir vatandaşın bulduğu öğrenildi. Anayoldan yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan cesedin koku üzerine bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildiği ifade edildi.

Apostolidis’in cesedi otopsinin ardından dün sabah 11.30 sularında Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Öte yandan 28 Mart tarihinde Bostancı sınır kapısında kuzeye geçen ve önceki akşam Girne Dağ Yolundan cesedi bulunan 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Sotiris Apostolidis’in cinayet zanlısının ismi Rum basınında yayınlandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, 22 yaşındaki zanlının isminin Erdinç Şentürk olduğunu yazıldı. Aynı şahıs Türkiye basınında ‘E.Ş.’ olarak verilmişti. Haberde, zanlının ertesi gün Ercan üzerinden Türkiye’ye kaçtığı da belirtildi.

28 Mart Çarşamba günü Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye’ye giden söz konusu zanlının Türkiye’de tutuklanarak sorgulanabilmesi için gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği ve Türkiye polisinin harekete geçerek her yerde Erdinç Şentürk’ü aradığı da öğrenildi.

Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken görüldüğü, söz konusu şahsın Adana kökenli 20’li yaşlarda genç birisi olduğu iddia edilmişti. Kimliği tespit edilen şahsın kalmakta olduğu eve giden polislerin, ev arkadaşlarıyla görüştüğü iddia edildi.

Söz konusu şahsın olay akşamı kanlı giysilerle eve gelerek, üzerine değişip geri çıktığını da ikamet ettiği evdeki arkadaşları tarafından polise anlatıldığı iddia edilmişti. Bu bilgileri polis kaynakları resmi olarak doğrulamadı.



