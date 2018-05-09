Katil yine firar etti

Türkiye’de cinayet suçundan yattığı cezaevinden üç yıl önce firar eden ve KKTC’ye kaçan Yılmaz Gümüş, Girne’de yakalanmasının ardından dün rahatsızlanarak götürüldüğü Dr. Akçiçek Hastanesi’nden firar etti

İngiltere’de 2005 yılında üç kișiyi yakarak öldürmek suçundan üç kez ağırlaștırılmıș ömür boyu hapse mahkûm edilen ve Türkiye’ye iade edildikten sonra cezaevindeyken firar ederek KKTC’ye kaçan Yılmaz Gümüș, yine fitrar etmeyi başardı.

KKTC 'ye kanunsuz giriş suçundan dolayı Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan Yılmaz Gümüş, dün saat 17:00 sırlarında rahatsızlanması neticesinde götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinden firar etti.

Firarın ardından polis alarma geçti, geniş çaplı arama başlatıldı.

45 yaşlarında olan Yılmaz Gümüş’ün, firar anında üstten beyaz t-shirt, alttan ise koyu renk kot pantolon giydiği öğrenildi.

Polis, görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermelerini istedi.

Yılmaz Gümüș,11 yașında geldiği KKTC’de ailesi ile birlikte Pașaköy’de yașamış ve uzun yıllar vatandașlık alamayınca İngiltere’ye göç etmişti.

İngiltere’de kız arkadașını kıskanarak kaldığı binayı ateșe veren ve üç kișinin ölümüne sebebiyet vermekten 2005 yılında İngiltere’de üç kez ömür boyu hapse mahkûm edilen Yılmaz Gümüș, Türkiye’ye iadesini isteyerek 2010 yılında iade edilmişti.

Gümüș, 2015 yılında Türkiye’de hapis cezasını çektiği ceza evinden babasının cenazesi için izinli çıktığı sırada firar ederek, plakası ve kime ait olduğu bilinmeyen TIR dorsesinde KKTC’ye kaçmıştı.

Gümüş, bu olaydan 3 yıl sonra ihbar üzerine geçtiğimiz günlerde KKTC’de yakalanmıştı.

Yılmaz Gümüș, “KKTC’ye kanunsuz giriș yapmak” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Yılmaz Gümüș’ün 2015 yılı içerisinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir TIR ile Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye gizlice giriș yaptığını söyledi.