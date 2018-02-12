Karşı şeride geçti

Bu akşam 17:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde dikkatsizce seyreden araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Kadir Demirel, yönetimindeki MF 331 plakalı salon araç ile Lefkosa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu Kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuj içerisinden karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Menekşeli (E-33) yönetimindeki PU 568 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu araçta sıkışan ve yaralanan PU 568 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Menekşeli LDH'ne kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.