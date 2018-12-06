banner107
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
8 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
66 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
523 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
152 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
139 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
27 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
236 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
275 0
banner82

Karşı şeride geçti

banner27

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda dün öğle saatlerinde yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı seride uçtu ve karşıdan gelen araçla çarpıştı, kazada iki araç sürücüsü hafif yaralandı

banner210
Karşı şeride geçti
banner215

Murat ASLAN

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Ulukışla - Turunçlu arasındaki kısmında dün öğleden sonra meydana gelen kaza korkuttu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, 27 yaşındaki Safa Bekmez, yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçti ve o esnada karşıdan gelen 23 yaşındaki Cenap Karabulut yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.