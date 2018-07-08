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Kara para soruşturmasında miktar büyüyor

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İrfan Tan’ın yakalanmasının ardından başlatılan kara soruşturmasında kara para aklama meselesi ile bağlantılı görülen zanlı Umut Turkan tutuklanırken, zanlının banka hesaplarına 281 bin TL para geldiğini ve bu parayı alarak zanlı İrfan Tan’a verdiği tespit edildi

Kara para soruşturmasında miktar büyüyor
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(Kamalı Haber)

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta gizlenmiş 125 bin TL parayı gizlice alıp kendisini fark eden polis memurunu darp ederek kaçan İrfan Tan’ın yakalanmasının ardından başlatılan kara soruşturmasında kara para aklama meselesi ile bağlantılı görülen zanlı Umut Turkan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Davulcu huzurda bulunan zanlı Umut Turkan’ın4 Temmuz tarihinde Mağusa’da başlatılan kara para soruşturması kapsamında meseleye bağlantılı görülmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının banka hesaplarına 25 Haziran tarihinde toplam 281 Bin TL para geldiğini ve bu parayı aynı gün bankadan çekerek daha önceden tutuklanıp aleyhine tahkikat yürütülen zanlı İrfan Tan’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak Mağusa – Girne – Lefkoşa’da geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek aranan şahıs veya şahısların bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Davulcu zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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