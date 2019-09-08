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Kantara bölgesinde büyük yangın

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Kantara bölgesinde büyük yangın
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Ülkemizin el değmemiz ormanlarının bulunduğu İskele bölgesindeki Kantara dağınının zirvesinde büyük yangın çıktı.

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığını bildirdi.
Yangına şu anda Orman Dairesi ekipleri ile Polis İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten polis, arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle yapılmakta olduğunu, yangının henüz kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.
Öte yandan bölge halkı sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı:

"Arkadaşlar kantara gençlik kampı üzerinde yangın var.. biz köylüler olarak şimdi elimizden bisey gelmiyor sadece yola müdehale edebiliyoruz elinde müdehale edebilecek aracı olam bütün vatandaşların bilgisine"

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