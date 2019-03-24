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“Kan davam var, kaçtım”

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KKTC’ye sahte TC kimliğiyle giriş yapan ve tutuklanan Burak Aslan, çıkarıldığı mahkemede “Kan davam var diye kaçtım. Başka bir suça karışmadım” diyerek kendini savundu

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“Kan davam var, kaçtım”
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Evrim KAMALI

KKTC’ye sahte TC nüfus cüzdanıyla giriş yapan 26 yaşındaki zanlı Burak Aslan tutuklandı ve dün çıkarıldığı mahkemede, “Kan davam var diye kaçtım. Başka bir suça karışmadım” dedi. 

Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran polis memuru Aytaç Çebi,  zanlının Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temin Etmek, suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Çebi, zanlı Burak Aslan’ın 1 Mart’ta saat 23.26’da Onur Gün’ün adına sahte olarak düzenlenen TC nüfus cüzdanını Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak için muhaceret görevlisine ibraz ederek başkasının kimliğine bürünüp, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürüp sahte beyanla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Çebi, 22 Mart’ta zanlının Girne’deki ikametgahında huzurunda yapılan aramada sahte olarak düzenlenmiş TC nüfus cüzdanını tespit edildiğini söyledi.

Çebi, zanlı Burak Aslan’ın gönüllü ifade vermiş ve suçlarını kabul ettiğini söyledi. Çebi, TC Büyükelçiliği ile yapılacak yazışmaların yanı sıra zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirtti. Çebi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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