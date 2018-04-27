Kaderin böylesi

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Gönendere arasında Karga Tuzu diye bilinen bölge yakınında, meydana gelen kazada Görneç sakini Hasan Maraşlı olay yerinde hayatını kaybetti

Murat ASLAN

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı – Gönendere köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında Görneç sakini 60 yaşındaki otobüs şoförü olan Hasan Maraşlı hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün saat 19:30 sıralarında, Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Gönendere arasında Karga Tuzu diye bilinen bölge yakınında, 38 yaşındaki Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi. Bu esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpışmaları sonucu yaşanan kazada EF 528 plakalı araç sürücüsü Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki İbrahim Çevik ve 24 yaşındaki Eyüp Yegin LDH'ne kaldırılarak tedavileri halen sürüyor. JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

GÖNENDERE’DEN DÖNÜYORDU

Kaza sonrası olay yerinden aldığımız bilgilere göre kazada hayatını kaybeden Hasan Maraşlı, bu hafta sonu Gönendere köyünde yapılacak olan festival için kiraladığı standının yerini görmek için Gönendere’ye gitmiş. Orada köylülerle sohbet edip standının yerini gördükten sonra köyü olan Görneç’e dönmek için yola çıkmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYDÜ

Uzun yıllardır otobüs şoförü olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenci taşıyan Hasan Maraşlı emekli olması sonrasında köyde kendi işleriyle uğraşıyordu.

FRENLEYEREK YOLDAN NEREDYESE ÇIKTI AMA KARŞIDAN GELENİN ÜZERİNE ÇIKMASINA ENGEL OLAMADI

Bu arada olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Gönendere’den Serdarlı istikametine doğru ilerlemekte olan Hasan Maraşlı karşı yönden gelmekte olan Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon aracın şeridini değiştirdiğini fark etmesi sonrasında fren yaparak neredeyse yoldan dışarı çıkmasına karşın Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araçla yüz yüze çarpışmasına engel olamadı. Öte yandan Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon aracın ise hiçbir fren izine rastlanmadı. Maraşlı’nın ise emniyet kemerinin takılı olmadığı iddia edildi.

KAZA SONRASI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrasında acı haberi alan Maraşlı’nın eşi ve çocukları ile dostları olay yerine koşarken, aile sinir krizi geçirdi.

KARDEŞİ ÇOCUĞU DA TRAFİK KURBANI OLMUŞTU

Öte yandan merhum Hasan Maraşlı’nın kardeşi çocuğu olan Hasan Maraşlı ise geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı arifesinde Serdarlı – Görneç yolunda yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybetmişti.