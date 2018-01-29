Kaçma umudunu polis söndürdü

Girne’de Beycanlar Çarşısı’nda 18 Ocak 2018 tarihinde çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayanlardan biri olduğu öne sürülen Hasan Aytekin, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı

Kamalı Haber

Girne’de Beycanlar Çarşısı’nda 18 Ocak 2018 tarihinde çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayanlardan biri olduğu öne sürülen Hasan Aytekin, ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.Zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 18 Ocak 2018 tarihinde Girne-Beycanlar bölgesinde bulunan Cengizhanlı Sokakta saat 19.40 sıralarında Hasan Aytekin, Yunus Bolkan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç kişinin, kendilerine ters cevap verdikleri gerekçesiyle 19 yaşındaki İbrahim Donatmış , 19 yaşındaki Sait Atlar ve 21 yaşındaki Erkan Kurnaz ile kavga ettiklerini söyledi.Polis, çıkan kavgada zanlıların Atlar’ı sağ bacağından, Donatmış’ı her iki bacağından, Kurnaz’ı belinden ve kalçasından bıçakla yaraladıklarını ifade etti.Polis, ayrıca zanlıların Donatmış’ın yüzüne kafa atıp burun kemiğini kırdıklarını kaydetti. Yaralarıların olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildiklerini kaydeden polis,olayla ilgili aranan zanlılardan Aytekin’in önceki gün ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda yakalandığını söyledi.Polis, zanlının çelişkili ifade verdiğini, olay yerinde olduğunu tespit ettiklerini belirterek soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.