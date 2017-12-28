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Kaçak et zanlıları kefaletle serbest

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Yenişehir ışıklarında faaliyet gösteren Işıklar Butik Kasap isimli iş yerinde yapılan aramada ülkemize yasadışı yoldan ithal edilen 450 kilo kaçak et ile ilgili tutuklanan Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş 50 bin TL kefalet senedi imzalayarak serbest kaldılar

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Kaçak et zanlıları kefaletle serbest
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Kamalı Haber

 Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine Yenişehir ışıklarında faaliyet gösteren Işıklar Butik Kasap isimli iş yerinde yapılan aramada ülkemize yasadışı yoldan ithal edilen 450 kilo kaçak et tespit edildi. Meseleye bağlantılı olduğu tespit edilen konu kasap dükkânı işletmecisi Durdu Özdeğirmenci’nin babası zanlı Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar Salih Özdeğirmenci ve Altan Karakuş’un Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a giderek orada kesmiş oldukları ve toplam ağırlığı 450 kilo olan 2 adet dana ve 7 adet kuzuyu yine aynı yoldan zanlı Altan Karakuş’un aracı ile ülkeye gümrüğünü ödemeden ithal ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alına ihbar üzerine konu etler ve zanlıların Lefkoşa’da faaliyet gösteren Işıklar Butik Kasap isimli iş yerinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Tarman zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiklerini belirterek mahkemenin uygun gördüğü bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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