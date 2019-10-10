İstinafa gitti, cezası yarıya indi

Tasarrufunda 6 gram kokain ve 32 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve hakkında 30 ay hapis cezası verilen Somesh Bhandari istinafa gitti ve cezası 15 aya indirildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki ayrı türde uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan yargılanan ve 30 ay hapis cezasına çarptırılan Somesh Bhandari’nin istinaf talebi kabul edildi. Yargıtay Ceza Heyeti, oybirliği kararıyla cezasını 15 aya düşürdü.

Bedrettin Demirel Caddesi’nde 30 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekibi tarafından düzenlenen operasyonda Somesh Bhandari ve Ashık Pandıt’ın tasarrufunda 6 gram 388 miligram ağırlığında kokain ve 32 gram 310 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 20 Euro nakit paranın bulunarak, emare alınmıştı.

Polis soruşturmada ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri 29 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alarak, aynı gün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kanunsuz olarak KKTC’ye ithal ettikleri belirlemişti. Kararı, sanıklardan yalnızca Somesh Bhandari istinaf etmişti.