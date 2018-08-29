İş kazasına bir can daha

Lefkoşa’daki bir inşaata çalışan yaşındaki Mehmet Ezer, 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa’daki bir inşaata çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralanan 42 yaşındaki Mehmet Ezer hayatını kaybetti.

Lefkoşa’daki iş kazası dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın dördüncü katında çalışan 42 yaşındaki Mehmet Ezer dengesini kaybederek 15,3 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.

Ezer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.