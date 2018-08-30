banner107
Sağlıkta gerilim
Sağlıkta gerilim
74 0
Yiğitcanlı Türkiye, Avrupa’yı temsil edecek
Yiğitcanlı Türkiye, Avrupa’yı temsil edecek
48 0
Şefler artık zamlı
Şefler artık zamlı
127 0
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
165 0
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
18 0
Dövizde yükselişe devam
Dövizde yükselişe devam
54 0
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
78 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
207 0
banner82
banner147

İnternet üzerinden kendini pazarlamaktan tutuklandı

banner27

Esentepe’de bir sitede kalmakta olan İngiliz kadın, internet üzerinden cinsel içerikli görüntülerini yayınlayarak kendini pazarladığı gerekçesiyle tutuklandı

İnternet üzerinden kendini pazarlamaktan tutuklandı
banner137

Evrim KAMALI

İnternet üzerinden cinsel içerikli görüntülerini yayınlayarak  kendini pazarlayan İngiliz kadın zanlı Jodie Victoria Little dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Jodie Victoria Little’nin “Namusa aykırı davranış” ve “İkamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın verdiği bilgi sonucu zanlı Jodie Victoria Lİttle’ı Lapta Polis Karakolu’na celp ederek soruşturma başlattıklarını söyledi. Yapılan sorgulamada, zanlının Mart-Haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığı canlı cinsel içerikli görüşmeler yaptığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlının bu eylemeleri yaparken 4 yaşındaki oğlu ve 16 aylık kız bebeğinin de olduğu görüntüler tespit edildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru zanlının 2015 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığını ve üç yıldır Bahçeli köyünde bir sitede ikamet ettiğini kaydetti. Polis zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken birçok ifade olduğunu ifade ederek soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak polisin gerekli araştırmaları yapabilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.