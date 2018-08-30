İnternet üzerinden kendini pazarlamaktan tutuklandı

Esentepe’de bir sitede kalmakta olan İngiliz kadın, internet üzerinden cinsel içerikli görüntülerini yayınlayarak kendini pazarladığı gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

İnternet üzerinden cinsel içerikli görüntülerini yayınlayarak kendini pazarlayan İngiliz kadın zanlı Jodie Victoria Little dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Jodie Victoria Little’nin “Namusa aykırı davranış” ve “İkamet izinsiz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın verdiği bilgi sonucu zanlı Jodie Victoria Lİttle’ı Lapta Polis Karakolu’na celp ederek soruşturma başlattıklarını söyledi. Yapılan sorgulamada, zanlının Mart-Haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığı canlı cinsel içerikli görüşmeler yaptığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlının bu eylemeleri yaparken 4 yaşındaki oğlu ve 16 aylık kız bebeğinin de olduğu görüntüler tespit edildiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru zanlının 2015 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığını ve üç yıldır Bahçeli köyünde bir sitede ikamet ettiğini kaydetti. Polis zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken birçok ifade olduğunu ifade ederek soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak polisin gerekli araştırmaları yapabilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.