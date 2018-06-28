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İnşaattan düşen genç kurtarılamadı

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İnşaattan düşen genç kurtarılamadı
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Lefkoşa’da bugün bir inşatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Yavuz Bay kurtarılamadı.
Polis açıklamasına göre Bay, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Bay bugün 15.00 sıralarında, Küçükkaymaklı bölgesinde Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait inşaatın üçüncü katında çalışırken yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralanmıştı.
Bay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alınmıştı.

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