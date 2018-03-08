İmparator Gece Kulübü’ne para cezası

İmparator Gece Kulübü’nde meydana gelen iş kazası nedeniyle kulübe iki asgari ücret para cezası verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son günlerde yaşanan iki iş kazası ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 28 Şubat’ta meydana gelen iş kazası ile ilgili İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uygulandığı, 5 Mart tarihinde Alayköy- Türkeli anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız, son günlerde art arda yaşanan üzücü iki iş kazasıyla ilgili izlenen yasal prosedür ve uygulanan yaptırımlar hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirme ihtiyacı duymuştur” denildi.

Açıklamada 28 Şubat tarihinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde mermer işinde çalışırken iş kazası geçiren ve parmağı yaralanan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat ve kendisine iş veren Deniz Arslandoğan’ın çalışma izinsiz olarak çalıştıklarının Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından tespit edildiği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca, işveren olan İmparator Gece Kulübü’ne iki asgari ücret idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kayıt dışı çalışırken yakalanan her iki kişi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli yasal prosedür izlenerek, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’ne gereğinin yapılması için bildirimin yapıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 5 Mart tarihinde Alayköy- Türkeli anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ML 944 Z plakalı aracı süren Yıldıray Ünsal ve araçta yolcu olarak bulunan Katip Gürbüz ile Bedri Sönmez’in iş dönüşü kaza geçirdiğinin Çalışma Dairesi tarafından tespit edildiği kaydedildi.

