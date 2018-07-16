banner107
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
39 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
455 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
44 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
79 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
35 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
45 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
58 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
58 0
banner82
banner147

İkisi çocuk dört kişi yaralandı

banner27

Eski Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun Tuzla kavşağında meydana gelen kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı

İkisi çocuk dört kişi yaralandı
banner137

Eski Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun Tuzla kavşağı yakınlarında bugün sabah saatlerinde iki aracın yüz yüze yaptığı kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 08:10 sıralarında, eski Gazimağusa -Lefkoşa anayolu üzerinde, 31 yaşındaki Mesude Özbasar, yönetimindeki MC 738 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Tuzla yoluna geçiş yaptığı sırada karşı istikametinden gelmekte olan 37 yaşındaki Mehmet Altınok yönetimindeki PE 218 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmasıyla yaşandı.

 Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MC 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Alpay Özbasar ve 3 yaşındaki Alya Özbasar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.