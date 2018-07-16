İkisi çocuk dört kişi yaralandı

Eski Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun Tuzla kavşağında meydana gelen kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı

Eski Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun Tuzla kavşağı yakınlarında bugün sabah saatlerinde iki aracın yüz yüze yaptığı kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 08:10 sıralarında, eski Gazimağusa -Lefkoşa anayolu üzerinde, 31 yaşındaki Mesude Özbasar, yönetimindeki MC 738 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Tuzla yoluna geçiş yaptığı sırada karşı istikametinden gelmekte olan 37 yaşındaki Mehmet Altınok yönetimindeki PE 218 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MC 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Alpay Özbasar ve 3 yaşındaki Alya Özbasar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.