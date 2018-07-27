İki yayanın ölümüne 6 yıl

Girne-Alsancak anayolunda 2018’in ilk dakikalarında, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Aziz Türkseven ve June Knight’ın ölümüne sebep olan araç sürücüsü Adnan Tokmak aleyhindeki karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Sanık Tokmak yargılandığı 12 davadan suçlu bunup mahkûm edildi.

Evrim Kamalı

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç TemaySağer’den oluşan Girne Ağır Ceza mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu mahkeme kararını Başkan Aksun açıkladı. Başkan Fadıl Aksun, Adnan Tokmak’ın 1 Ocak tarihinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili tutuklu yargılandığını söyledi. Aksun, Girne – Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında yönetimindeki DZ 512 plakalı aracıyla Alsancak istikametinden Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak’ın, Merit Hotel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan iki kişiye aracıyla çarptığını anımsattı.Aziz Türksever ve June Knight’ın kaza yerinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamlarını kaybettiğine dikkati çeken Aksun,Türksever’in 329, Knight’ın ise 297 promil alkollü olduklarının otopsi raporunda çıktığını söyledi. Polisin yaptığı araştırmada, sanık Tokmak’ın ehliyetsiz olduğu, kullanımındaki aracın ise başka bir şahsa ait olduğu ve aracında hiçbir evrakının olmadığına vurgu yapan Aksun, Tokmak’ın ayrıca 15 Ocak 2017 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığına dikkati çekti. Mahkeme başkanı Aksun, kazanın meydana geldiği gece Türkseven ve Knight’ın yaya geçidinden geçmesi gerekirken, bariyerleri atladığına dikkati çekti. Aksun, geceleyin olan kazada yaya olan müteveffa ve müteveffiye’nin alkollü oldukları ve giydikleri kıyafetlerin koyu olmasının kazaya katkısal büyük kusur oluşturduğuna değindi.

Mahkeme başkanı, sanığa ceza belirlerken kazanın oluşu, sanığın trafikte dikkatsiz oluşu ve 2 kişinin ölümüne neden olmasını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdi. Aksun, ölümlü kazaların toplumsal bir yara haline geldiğini söyleyerek sanığa verilecek olan cezanın caydırıcı ve etkin olması gerektiğine vurgu yaparak 6 yıl hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.