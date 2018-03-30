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İki çeşit uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine Karam Mohammed’in evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

İki çeşit uyuşturucuyla yakalandı
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 Evrim KAMALI

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlı Karam Mohammed’in evinde yapılan aramada hem MDMA hem de LSD türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, zanlı Karam Mohammed’in ikametgâhında 28 Mart’ta 16.10 ile 16.35 saatleri arasında mahkeme emriyle yapılan aramada evinde bir kutu içinde şeffaf renk poşet içinde foile sarılı iki adet LSD türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 4 adet sigara sarma kâğıdına sarılı yarım gram MDMA türü uyuşturucu toz olduğunu belirterek emare alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Döşenci zanlının yüzünde bulunan yaralarla ilgili izahat istendiğini ve zanlının 23 Mart’ta karıştığı bir kavga olayında yaralanıp, Acil Servis’e başvurduğunu belirttiğini anlattı. Zanlının beyanın üzerine hastaneye gidilerek soruşturma yapıldığı belirten polis zanlının acil serviste kaydı bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Murat Döşenci zanlı aleyhine “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiğini vermiş olduğu ifadelerin teyit tekzip edileceğini ve emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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