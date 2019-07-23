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İki araç yakıldı

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Lapta’da Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan araç ile Ali Vapur’un sorumluluğunda bulunan araç yakıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

İki araç yakıldı
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Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu Gilanlıoğulları’nın  sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali Vapur’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın  arka kısmı yanarak zarar gördü ve arka camı ısıdan patladı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ç tutuklandı.

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