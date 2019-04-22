İhraç edilirken kaçan Karaburç, yakayı ele verdi

Ülkeden deport edilmek üzere gemiye bindirileceği sırada kaçarak ortadan kaybolan zanlı Mehmet Karaburç 14 Nisan’da kaçak olarak geçtiği Güney Kıbrıs’tan 19 Nisan’da geri döndü, ancak geçtiğimiz Cuma gecesi gerçekleştirilen huzur operasyonunda yakalandı

(Kamalı Haber)

Ülkemizden deport edilmek istendiği sırada gemiye binmeden kaçan ve daha sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a iş bulmak için giden ve sonra geri dönen zanlı Mehmet Karaburç önceki gün tutuklanarak dün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan zanlı Mehmet Karaburç’un 14 Nisan 2019 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa'da Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve daha sonra 18 Nisan 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde ayni yerden KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis zanlının aranan kişi olduğunu ve önceki gün gerçekleştirilen bir operasyon sırasında tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının daha önceden ülkeden deport edilmek üzere gemiye bindirileceği sırada kaçarak ortadan kaybolduğunu da belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ayrıca başka suçlara karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.