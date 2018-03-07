İçiciden satıcıya ulaşıldı

Mağusa’da sokakta şüpheli hareketleri nedeniyle narkotik ekiplerince üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan zanlının verdiği ifadede ona uyuşturucuyu sattığı tespit edilen iki kişi de tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün sokak ortasında şüpheli olarak gördükleri Hasan Hüseyin Haksever’in üzerinde yaptıkları aramada 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Zanlı Hasan Hüseyin Haksever tutuklanırken yapılan soruşturmada zanlı Haksever’e konu maddeyi sattığı öğrenilen zanlı Fatih Esergül ile Esergül’ün yanında bulunan Necmettin Taşkın da tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Haksever, Esergül ve Taşkın aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ...

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 5 Mart tarihinde Mağusa Kardeşlik Sokak’ta şüpheli görülen zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in üzerinde yapılan aramada kağıt parçasına sarılı 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Haksever’in tutuklandığını belirten Derman, zanlı Haksever’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Fatih Esergül’den aldığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Fatih Esergül’ün, zanlı Necmettin Taşkın’ın kullanımındaki araçla Mağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa’ya doğru seyrettikleri sırada tespit edildiklerini belirten Derman, zanlıların polisin “Dur” ihtarına uymayarak yola devam ettiklerini ve zanlı Esergül’ün yolda giderken 2 adet şeffaf poşette bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yola dökerek gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Derman, zanlı Esergül ile Taşkın’ın Güvercinlik Kavşağında durdurularak makul güç kullanılıp alıkonulduklarını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Derman, zanlı Haksever, Esergül ve Taşkın’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hasan Hüseyin Haksever, Fatih Esergül ve Necmettin Taşkın’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.