banner107
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
10 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
40 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
200 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
42 0
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
99 0
Su perileri büyüledi
Su perileri büyüledi
342 0
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
346 0
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
150 0
banner82
banner147

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

banner27

Lefkoşa’da Lokmacı Kapısı’ndan giriş yapan Amir Mahram adlı kişinin üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu zanlının iç çamaşırında 7 adet paket şeklinde10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
banner137

 Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Amir M.S. Mahram tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Amir Mahran’ın 26 Mayıs tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketleri nedeni ile üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külotu içerisinde 7 adet paket şeklinde yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.