Hürdeniz Restoran’da hırsızlık

Alsancak’taki Hürdeniz Restoran’ın tuvalet penceresinden giriş yaparak, yazar kasa çekmecesinde bulunan 5 bin 600 TL nakit parayı çaldığı tespit edilen Dergâh Kaya tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne-Alsancak bölgesinde Hürdeniz isimli restorandan para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Dergâh Kaya dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis, zanlının 7 Mart saat 01.30 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren Hürdeniz isimli işyerine tuvalet penceresinden giriş yaptığını, yazar kasa çekmecesinde bulunan 5 bin 600 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, tespit edilerek tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, paranın 2 bin 130 TL’nin verdiğini belirterek, geriye kalan 3 bin 470 TL2nin ise henüz bulunamadığını ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü, kayıp paranın arandığını belirten polis, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz hakkı verilen zanlı, “Çok alkollüydüm, alkol tesiri altında içki çalmak için içeri girdim. Ancak parayı görünce şeytana uydum. Paraya ihtiyacı olan biri değilim. İşyerine ödeme yapacağım” iddiasında bulundu.