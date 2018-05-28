Holiganlara iki gün tutukluluk

Pınarbaşı -Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Kemal Hacıyarim ile Halil Yarımsakallı’ya iki gün tutukluluk verildi

Evrim KAMALI

Pınarbaşı -Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında çıkan kavga ile ilgili tutuklanan Kemal Hacıyarim ile Halil Yarımsakallı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, önceki gün saat 17:30 sıralarında, Pınarbaşı'nda, Pınarbaşı -Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında, seyirciler arasında çıkan arbede sonucu Pınarbaşı Spor Kulübü Başkanı ve köyün muhtarı 40 yaşındaki Kemal Hacıyarim’in yerden aldığı taşı Dikmen taraftarlarına atarak diz kapağının kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sallayıp, Dikmen taraftarı 23 yaşındaki Turan Bolcan, 23 yaşındaki Sinan Kuşçu ve 21 yaşındaki Ahmet Günizi’ni vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladığını ifade etti.

Zanlı 50 yaşındaki Halil Yarımsakallı’nın da yerden aldığı taşı atarak Dikmen taraftarı 17 yaşındaki İbrahim Erülkü’nün elinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti.Olayın ardından tüm yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini kaydeden polis, iki zanlının da gözaltına alındığını ifade etti. Polis, alınacak birçok ifade olduğunu, zanlı Hacıyarim’in de darp edildiğine dair şikayetçi olduğunu, bu yönde de soruşturma yapacaklarını belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.