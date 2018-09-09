Hırsızlar yakayı kısa sürede ele verdi

Lefkoşa'da önceki gün Surlariçi Ayyıldız mahallesinde park halinde bulunan F.B’ye ait araç içerisinden 1 adet Samsung marka beyaz renk J5 cep telefonu, 1 adet cüzdanı ve cüzdanının içerisinde bulunan 800 TL'yi, 3 adet farklı bankalara ait kredi kartlarını çaldıkları tespit edilen Talat Yapıcı ve Cemal Gören tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 7 Eylül tarihinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Talat Yapıcı ve Cemal Gören tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlılar Talat Yapıcı ve Cemal Gören’in 7 Eylül tarihinde 00.30-01.00 saatleri arasında Lefkoşa'da

Surlariçi Ayyıldız mahallesinde park halinde bulunan F.B’ye ait araç içerisinden 1 adet Samsung marka beyaz renk J5 cep telefonu, 1 adet siyah - beyaz renk dikdörtgen şeklinde olan cüzdanı ve cüzdanının içerisinde bulunan 800 TL'yi, 3 adet farklı banklalara ait kredi kartlarını ve TC Nüfus Cüzdanı çaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların tasarufunda aranan emarelerin bir kısmının bulunduğunuda mahkeye aktardı. Polis memuru İzlem Civisilli zanlı Talat Yapıcı’nın gönüllü ifade verip söz konusu suçu zanlı Cemal Gören ile birlikte işledikleri itirafında bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Talat Yapıcı cüzdanda 3 TL vardı telefondan söylediği model değildi dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.