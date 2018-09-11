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Hidrolik sistemi patlayan mikser yolu yağa boğdu

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Hidrolik sistemi patlayan mikser yolu yağa boğdu
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Doğu Akdeniz Üniversitesi Güney Kampüsü mevkiinde bir beton pompa mikserinden yola metrelerce yağ döküldü.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında trafiğin yoğun olduğu bir saatte Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde HL916 plakalı beton pompa mikserinin hidrolik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yola metrelerce yağ dökmesi sonucu meydana geldi.

Yola dökülen yağı fark etmeyen bir motor sürücüsü ise kaygan yolda hakimiyetini kaybederek savrularak düştü ve şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası trafik ekipleri, yolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı ve bu sebeple uzun araç kuyrukları oluştu.

Firma çalışanları ise dökülen yağlara karşılık yaklaşık 100 metrelik bir bölümde kumlama çalışması gerçekleştirerek yolun kayganlığını asgari düzeye indirdiler. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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