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Her yer alev alev

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Her yer alev alev

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:20 sıralarında, Akıncılar köyünün ağıllar bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ve belediye ekipkeri ile belde halkı müdahale etti. Yangın sonucu 2560 adet rulo balya ile 22 kök bağ asma, 3 adet badem ve 5 adet zeytin ağacı yandı.

Öte yandan saat 16.00 sıralarında Kurudere - Ulukışla köylerinin güney kısmında meydana gelen yangın sonucu biçilmemiş arpa ve anız yandı. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmekte. Yangına polis itfaiye ve çevre köy halkı traktöreler ile müdahale edildi.

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