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Helikopterle uyuşturucu sevkiyatı!

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Uyuşturucu ticaretinde akıl almaz yöntemlere başvuruluyor. Güney Kıbrıs’tan gelen küçük uzaktan kumandalı helikopter ile Çağlayan bölgesindeki bir araziye uyuşturucu bırakıldı. Söz konusu uyuşturucuyu alan Orhan Iravul tutuklandı

Helikopterle uyuşturucu sevkiyatı!
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında Çağlayan bölgesine uzaktan kumandalı küçük helikopter ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ve söz konusu maddeyi aldığı öğrenilen zanlı Orhan İravul tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 17 Ağustos’ta saat 16.00’da Çağlayan bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelen küçük uzaktan kumandalı helikopter ile bir miktar uyuşturucunun  boş araziye bırakıldığını belirtti. Polis söz konusu bırakılan uyuşturucu maddeyi zanlı Orhan Iravul'un alıp, kullanımındaki araçla bölgeden ayrıldığının öğrenildiğini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Karam zanlı Orhan Iravul'un Narkotik polisi tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Polis  zanlının  önceki gün polise teslim olduğunu ve bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti.  Polis çavuşu Erkan Karam, zanlının iddialarının yanı sıra, bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesine devam edileceğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının  üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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