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Hasta bakıcılar birbirlerine girdi

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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çıkan kavgada kendisi gibi hasta bakıcı olan bir kadını darp edip, parmağını kıran Fatma Kartal tutuklandı

Hasta bakıcılar birbirlerine girdi
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Evrim KAMALI

 Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çıkan kavgada kendisi gibi hasta bakıcı olan bir kadının darp edip, parmağını kıran Fatma Kartal dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 10  Temmuz tarihinde meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından methalder olduğunu söyledi. Polis, 10 Temmuz’da saat 18.30’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 15 yıldır hasta bakıcı olarak çalışan zanlının, hastanenin mutfak kısmında kendisi gibi hasta bakıcı olan E.A. isimli kadının  boğazını sıkıp darp ettiğini söyledi. Polis, kavganın sebebinin ise E.A'nın tekerlekli sandalyede olan bir hastayı mutfağa götürmesi ve zanlının “benim işimi yapıyorsun” diyerek saldırdığını aktardı. Çıkan kavgada E.A.’nın serçe parmağının kırıldığını, bunu bir gün sonra fark eden E.A.'nın 11 Temmuz’da polise şikayetçi olduğunu açıkladı. Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi. Mahkeme, bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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