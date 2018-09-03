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Haspolat Kavşağı'nda zincirleme kaza

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Haspolat Kavşağı'nda zincirleme kaza
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Lefkoşa - Gazimağusa yolu Haspolat Kavşağı yakınlarında saat 11.30 sıralarında beş aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı.

Gazimağusa istikametinden gelerek Haspolat Kavşağı'nı geçen JN 752 plakalı araç sürücüsünün Fina Benzin İstasyonu karşısında bulunan yaya geçidine yaklaştığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişiye yol vermek için durması sonrasında arkasından gelen LP 793 plakalı Pick-Up aracın ona çarpması ve daha sonra ise arakadan gelen üç aracın da birbirine arkadan çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar medyana geldi.

En büyük hasar ise en arkadan gelerek önündenk araca çarpan GB 888 plakalı araçta meydana geldi. 

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