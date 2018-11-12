banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
236 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
26 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
59 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
31 0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
143 0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
225 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
252 0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
32 0
banner82
banner206

Haftalık trafik raporu

banner27

KKTC’de son bir hafta içerisinde 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 21 kişi yaralandı.

Haftalık trafik raporu
banner192

 

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, trafik kazaları; süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (15), yakın takip (15), dikkatsiz sürüş yapmak (10), ve diğer etkenlerden (9) kaynaklandı.

Kazalarda 582 bin 500 TL’lik maddi hasar oluşurken, kazaların 20’si Lefkoşa, 21’i Gazimağusa, 17’si Girne, 6’sı Güzelyurt ve 1’i İskele’de gerçekleşti.

Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde  kontrol edilen 6 bin 201 araç sürücüsünden 726’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sıraları; 123 ile seyir halindeyken cep telefonu ile görüşmek,111 ile süratli araç kullanmak ve 108 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.