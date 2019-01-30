Güzelyurtlu ailesine tazminat kararı

AİHM, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın, Güzelyurtlu ailesinin akrabalarına tazminat ödenmesine ve mahkeme masraflarını karşılamasına karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2005 yılında öldürülen Güzelyurtlu ailesinin cinayetiyle ilgili olarak Türkiye ve Güney Kıbrıs'ı suçlu buldu.

AİHM tarafından taraflara bildirilen kararda Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın Güzelyurtlu ailesinin akrabalarına tazminat ödenmesine ve mahkeme masrafları karşılamasına karar verdi.

Güzelyurtlu ailesi cinayetinin ardından, Güney Kıbrıs'ın, KKTC'deki suçluları, KKTC ise güneydeki delilleri isteyerek, bir türlü adaletin doğru tecellisi için adım atmamıştı. Üç kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan cinayetin ardından, Güzelyurtlu ailesi, "adaletin tecelli etmesi için Kıbrıs'ta iki tarafın işbirliği yapmamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü. Uzun süren davanın ardından, nihai karar "iki tarafın da tazminat ödemesi" olarak sonuçlandı.

AİHM, KKTC ile ilgili tüm davalarda, "Türkiye'nin alt yönetimi" sıfatı ile, Türkiye'yi sorumlu gösteriyor AİHM tarafından taraflara bildirilen kararda Türkiye'nin Güzelyurtlu ailesinin akrabalarına tazminat ödenmesine ve mahkeme masrafları karşılamasına karar verdi. Güzelyurtlu ailesi cinayetinin ardından, Güney Kıbrıs'ın, KKTC'deki suçluları, KKTC ise güneydeki delilleri isteyerek, bir türlü adaletin doğru tecellisi için adım atmamıştı. Üç kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan cinayetin ardından, Güzelyurtlu ailesi, "adaletin tecelli etmesi için Kıbrıs'ta iki tarafın işbirliği yapmamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü. Uzun süren davanın ardından, nihai karar önce "iki tarafın" ardından da "Sadece Türkiye'nin tazminat ödemesi" olarak sonuçlandı. AİHM, KKTC ile ilgili tüm davalarda, "Türkiye'nin alt yönetimi" sıfatı ile, Türkiye'yi sorumlu gösteriyor.