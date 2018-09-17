Güzelyurt'ta iş kazası: 2 yaralı

Güzelyurt Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden Çavuş Market isimli binanın damından düşen 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 15. 15’te Çavuş Market isimli binanın damında dış cephe kaplaması işi yapan Eyüp Genç (E-40) ve Doğan Sözer’in (E-35) dengelerini kaybederek, beton zemin üzerine düşmeleri sonucu meydana geldi.

Genç ve Sözer’in, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.