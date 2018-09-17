banner107
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı
48 0
Kaportacı kundakçıları yakalandı
Kaportacı kundakçıları yakalandı
22 0
Vangöl Kupası, GG’nin
Vangöl Kupası, GG’nin
180 0
Antrenörlerin semineri devam ediyor
Antrenörlerin semineri devam ediyor
113 0
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
Ferrari 488 Pista üstünü açtı
34 0
Süpersin Kara Kartal
Süpersin Kara Kartal
173 0
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu
23 0
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
166 0
banner82
banner147

Güzelyurt'ta iş kazası: 2 yaralı

banner27

Güzelyurt'ta iş kazası: 2 yaralı
banner192

 Güzelyurt Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden Çavuş Market isimli binanın damından düşen 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 15. 15’te Çavuş Market isimli binanın damında dış cephe kaplaması işi yapan Eyüp Genç (E-40) ve Doğan Sözer’in (E-35) dengelerini kaybederek, beton zemin üzerine düşmeleri sonucu meydana geldi.
Genç ve Sözer’in, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.