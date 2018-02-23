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Güzelyurt'ta “Asayiş ve Trafik Operasyonu”

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Polisin açıklamasına göre dün 14.00-18.00 saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontrollerde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.

Güzelyurt'ta “Asayiş ve Trafik Operasyonu”
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Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 150 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 15 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç ise trafikten men edildi. 

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