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“Güneyde çalışıyor ailemi geçindiriyorum”

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Yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş yapan 29 yaşındaki zanlı Fouad Harfoch, önceki gün Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapmak isterken, tutuklanırken, zanlı mahkemede verdiği ifadede 4 yıldır Rum tarafında çalıştığını belirtti

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“Güneyde çalışıyor ailemi geçindiriyorum”
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(Kamalı Haber)

KKTC’ye 2015 yılında giriş yapıp, yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş yapan 29 yaşındaki zanlı Fouad Harfoch, önceki gün Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapmak isterken, tutuklandı.

Mahkemede söz alan zanlı Fouad Harfoch, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye yasal yolla giriş yaptığını ve güneye kaçak geçtiğini itiraf etti. Harfoch, güneyde 4 yıldır boyacılık yaptığını söyleyerek, Türkiye’deki ailesini geçindirebilmek için Rum tarafında çalıştığını ve Rum tarafında çalışma izni olduğunu anlattı.

Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Yetkili makamdan izinsiz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmek suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Fouad Harfoch, dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Okan Günel, 5 Şubat 2015 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye yasal yolla giriş yapıp, tespit edilemeyen bir yerden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçiş yapan zanlı Fouad Harfoch’un 5 Ocak 2019 tarihinde Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı. Günel, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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