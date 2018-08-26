Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar

Tatlısu’da önceki sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve önceki gün sabah saatlerinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı AlexisMoisidis, Jan Ponizil, GeorgiosOtzisvili ve PavlosAkritidis aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 ADET TABANCA, ŞAŞMA VE 8 ADET CANLI MERMİ…

Meselenin tahkikat memuru, 24 Ağustos tarihinde saat 09:30’da Tatlısu’da SeaTerrea Bay Sitesi içerisinde zanlı AlexisMoisidis’in üzerinde yapılan aramada bel çantası içerisinde 1 adet toplu tabanca ve 6 adet canlı mermi, zanlı Jan Ponizil’in üzerinde yapılan aramada ise bel çantası içerisinde 1 adet gazlı tabanca ve şaşması bulunduğunu belirterek, zanlı AlexisMoisidis ile Jan Ponizil’in kalmakta olduğu B 15 numaralı evde yapılan aramada da 1 paket gazlı tabanca şaşması bulunduğunu açıkladı. ZanlıGeorgiosOtzisvili ve PavlosAkritidis’in de mesele ile bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı GeorgiosOtzisvili ve PavlosAkritidis’inayni site içerisinde kalmakta olduğu B 03 numaralı evde yapılan aramada 1 adet gazlı tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan tabancalar ve mermilerin yanı sıra, yine tasarruflarında bulunan 10 adet cep telefonunun ve 20 bin TL, 1200 Dolar ile bir miktar Euro nakit paraya da el konulduğunu açıkladı.

KUZEY KIBRIS’A GİRİŞLERİ HAKKINDA TUTARSIZ BEYANLARDA BULUNDULAR…

Tahkikat memuru, zanlıların ülkeye girişleri hakkında tutarsız beyanlarda bulunduklarını belirtti. Yapılan araştırmada zanlı AlexisMoisidis’in 2 Mart 2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığının tespit edildiğini, zanlı Jan Ponizil’in 23 Ağustos 2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaptığı ancak tekrar giriş yaptığına dair kayıt bulunamadığını belirten tahkikat memuru, zanlı GeorgiosOtzisvili ile PavlosAkritidis’in ise Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunamadığını açıkladı. Tahkikat memuru, yürütülen tahkikat kapsamında zanlıların kalmakta oldukları her 2 evin 21 Mart 2018 tarihinde zanlı Moisidis tarafından kiralandığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Moisidis’in tasarrufunda ehliyet, zanlı Ponizil, Otzisvili ve Akritidis’in ise tasarrufunda Yunanistan kimliğinin bulunduğunu belirten tahkikat memuru, konu ehliyet ve kimliklerin gerçek olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

GÜNEY KIBRIS’TA CİNAYET SUÇUNA KARIŞTILAR…

Resmi yazı olmamasına rağmen Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Siyasi Şube aracılığıyla zanlıların Güney Kıbrıs’ta cinayetten dolayı arandıkları yönünde bilgi edindiklerini belirten tahkikat memuru, zanlıların polise verdikleri isimler ile polisin elindeki isimlerin uyuşmadığını ancak polisin elindeki fotoğraflar ile zanlıların uyuştuğunu açıklayarak bu yönde gerekli yazışmaların yapılacağını söyledi.

TEHDİT EDİLDİKLERİ İÇİN TABANCA TAŞIDIKLARINI BEYAN ETTİLER…

Tahkikat memuru, zanlı AlexisMoisidis’in Rusça olarak yazılı beyan verdiğini ancak gönüllü ifade niteliğinde olmadığını belirterek, zanlının, Güney Kıbrıs’ta yaşadıkları bir kavgadan dolayı tehdit edildikleri gerekçesiyle tabanca taşıdıklarını beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların ayrıca 2 adet gazlı tabancayı Güney Kıbrıs’tan temin ettiklerini, diğer 2 tabancayı ise Tatlısu’da bulduklarını beyan ettiklerini açıkladı.

TAHKİKAT YENİ BAŞLADI…

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan tabancalarınincelemeye gönderileceğini ve tabancaların herhangi bir meselede kullanılıp kullanılmadığının balistik incelemeden sonra netlik kazanacağını belirtti. Tahkikat memuru ayrıca, zanlıların kaldıkları sitede tespit edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini, zanlıların tasarrufunda bulunan 10 adet cep telefonu ile ilgili olarak temin edilecek dökümlerin de inceleneceğini söyledi. Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden tahkikat memuru, yürütülen tahkikatın selameti açısından her 4 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı AlexisMoisidis, Jan Ponizil, GeorgioOtzisvili ve PavlosAkritidis’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.