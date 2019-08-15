Gözler yargıda

Savcı Mustafa İldeniz’e ait ofisin kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan zanlıların geçmişte de birçok suça karıştığı belirlendi



Gazimağusa’da Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’e ait ofisin kurşunlanmasıyla ilgili haziran ayında başlatılan çok yönlü soruşturma sonucu polis, olayın azmettiricisi olan Veysi Çelik ve beraberindeki 3 suç ortağını yakaladı.

Polis ekiplerinin Balalan Limanı’nda düzenlediği operasyonda tutuklanan Veysi Çelik, Harun Deniz Bektaş, Yaşar Ocak ve Sajid Masood Mohammad Bota, geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartıldı ve zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Olayın azmettiricisi Veysi Çelik, mahkemede, kendisini savunan avukatına, “Polise söyle, benim camla çerçeveyle işim olmaz. Ateş ettirmem. Ateş edeceksem, kan dökerim! Gençlerim kan akıtır” diye tehditkâr açıklamalar yaptı.

Öte yandan söz konusu zanlıların geçmişte de birçok suça karıştığı belirlendi.

Zanlıların tutukluluk sürelerinin sona erdiği gün çıkarılacakları mahkemede tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacakları merak ediliyor