banner255
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
4 0
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
98 0
 
"Kıbrıslı Türk gençler hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıkıyor"
15 0
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
20 0
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
Doğa dostu Kıbrıslı Türk profesör hayatını kaybetti
658 0
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
Dikkatsizliği canına mal oluyordu
386 0
8 0
banner82

Gönyeli’de bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

banner27

banner262
Gönyeli’de bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
banner267

Gönyeli’de bu sabah, elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi yüzünden çıkan yangında iki kişi yaralandı.
Şehit Yüksel Dereli Sokak’taki bir apartman dairesinde 08.30 sıralarında çıkan yangında, 25 yaşındaki Fatma Kuvetli’nin  vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yandığı, 25 yaşındaki Gülnur Bingöl’ün de  dumandan etkilendiği kaydedildi.
Kuvetli ve Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairedeki odalar ve eşyalar zarar gördü.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.