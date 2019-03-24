Gönyeli’de bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Gönyeli’de bu sabah, elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi yüzünden çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Şehit Yüksel Dereli Sokak’taki bir apartman dairesinde 08.30 sıralarında çıkan yangında, 25 yaşındaki Fatma Kuvetli’nin vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yandığı, 25 yaşındaki Gülnur Bingöl’ün de dumandan etkilendiği kaydedildi.

Kuvetli ve Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairedeki odalar ve eşyalar zarar gördü.



