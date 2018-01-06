Gönyeli'de feci kaza

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Gönyeli - Güzelyurt anayolu üzerinde Gönyeli yakınlarında 23.30 sıralarında meydana gelen feci kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Güzelyurt ‘tan gelerek Gönyeli istikametine aşırı süratli ve dikkatsizce bir şekilde seyreden Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Charykuly Achılov yönetimindeki EM 328 plakalı araçla yolun sağında bulunan Tahir Hocanın Ltd. Binası yakınlarında yolun solundan yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaça çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonu araç tanınmaz hale gelirken, araçta sıkışan araç sürücüsü ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücünün bilincinin kapalı olduğu bildirildi.